Makedonya Türklüğünün öncü isimlerinden Avni Engüllü toprağa verildi. Avni Engüllü kimdir?

Makedonya’da Türkçe yazılan edebiyatın oluşumunda büyük katkısı olan Avni Engüllü, 7 Eylül 1947 yılında Makedonya’nın Üsküp şehrinde dünyaya gelmiştir. n yaşlarda yazmaya başladığı şiirlerle şiirseverlerin gönlünde taht kuran Engüllü, şiirin yanında hikâye ve çocuklar için de yazdığı şiirleriyle her yaşa hitap etmektedir.

lkokul öğrenimine Üsküp’ün en köklü okullarından biri olan “Tefeyyüz” ilköğretim okulunda başlayan ve ilkokul eğitimini burada bütünleyen Avni Engüllü, 1967 yılında Üsküp’teki “Nikola Karev” Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Yüksek öğrenimlerine devam etmeleri halinde öğretmen okulu mezunlarına burs temin edileceği vaadinde bulunulması üzerine, Üsküp “Kliment Ohridski” Pedagoji Akademisi Matematik-Fizik Bölümü’ne kaydını yaptırdı. Fakat verilen vaadin yerine getirilmemesi ve eğitimine devam etmesi için ailesinin maddi imkânlarının el vermemesi sonucunda Pedagoji Akademisi’nden ayrılıp, Gostivar’ın Yukarı Banitsa köyünde öğretmenliğe başladı. Kısa süren öğretmenlik görevinden sonra 1968 yılında Üsküp Radyosu Türkçe Yayınları’nda gazeteciliğe geçen Avni Engüllü, şiire olan tutkusunun, bu yönde çalışmalarını yoğunlaştırmasına neden oldu. Nitekim şiirlerinin o dönemin “Sesler” Aylık Toplum-Sanat Dergisi’nde yayınlanması, şiire olan ilgisinin daha da artmasına sebep olmuştur.

Makedonya’daki Türk edebiyatının şiir duayeni diyebileceğimiz Avni Engüllü’nün ilk şiir kitabı da 1972 yılında “Birlik” Yayınları tarafından “Tik” adı altında yayımlandı. Bir tek şiirle yetinmeyen Engüllü, 1960’lı yılların sonlarına doğru öykü yazmaya da başladı. Öykülerini de 1974 yılında “Söğütaltı” (Birlik Yayınları, Üsküp) adlı kitabında bir araya getirdi.

Şiir ve öykü çalışmalarını geliştirdiği gibi daha sonraki yıllarda, eleştiri ve inceleme-araştırma ile uğraşmaya başladı. Üsküp Radyosu Türkçe Yayınları’nda kültür-sanat programları için yazdığı birçok eleştiri ve inceleme-araştırma yazının bir kısmı “Birlik” Gazetesi ve “Sesler” dergisinde de yayımlandı.

Avni Engüllü, çocuklara yazdığı şiirlerini 1983 yılında “Mete” (Birlik Yayınları, Üsküp), 1984 yılında da “Dört Mevsim” (Tan Yayınları, Priştine) adı altında kitaplaştırdı. 1985 yılında “İn Misin Cin Misin”, 1994 yılında “Yarı Kalan Düşünceler” adlı şiir kitapları “Birlik” Yayınları tarafından yayımlanmış olan şiir kitaplarıdır.

Avni Engüllü, 1972-73 yıllarında “Orhan Veli Kanık” Yazın-Oyun Topluluğu Başkanı görevinde de bulundu. 1990 yılında Üsküp’te kurulan Türk Demokratik Birliği’nin 29 Haziran 1991 yılında düzenlenen yıllık oturumunda başkanlık görevine seçildi. 1992 yılının Temmuz ayında ise, Makedonya Türk Kültür Merkezi’ni kuran Avni Engüllü, Makedonya Yazarlar Birliği ve Makedonya Gazeteciler Cemiyeti üyesidir.