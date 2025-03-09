2025 ikinci dönem ara tatili ne zaman?
Öğrenciler için bir mola zamanı yaklaşıyor! Yoğun geçen eğitim döneminin ardından, öğrenciler ve öğretmenler bir haftalık ara tatil ile dinlenme fırsatı bulacak. Peki, 2025 yılı ikinci ara tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.
NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Kasım ayında yapılan ilk ara tatilin ardından, öğrenciler için ikinci bir nefes alma fırsatı sunan nisan ara tatili, yoğun geçen ders programına kısa bir ara vererek motivasyonu artırmayı hedefliyor. Bu bir haftalık süreçte öğrenciler hem dinlenme hem de eksik konularını tamamlama şansı bulacaklar.
Öğrenciler, 28 Mart Cuma günü son derslerini işledikten sonra bir haftalık dinlenme sürecine girecekler.
7 Nisan Pazartesi günü ise ikinci dönemin kalan kısmı için ders zili yeniden çalacak.
Öğrenciler için ara tatil sadece bir dinlenme süreci değil, aynı zamanda sosyal etkinlikler, aile ziyaretleri ve kişisel gelişim için harika bir fırsat sunuyor. Kitap okumak, spor yapmak, sanatsal aktivitelere katılmak gibi etkinliklerle bu dönemi verimli geçirmek mümkün.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline giriş yapacaklar.
Üç aylık yaz tatilinin ardından, yeni eğitim öğretim yılı Eylül 2025’te başlayacak.