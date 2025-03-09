2025 ikinci dönem ara tatili ne zaman?

Öğrenciler için ara tatil sadece bir dinlenme süreci değil, aynı zamanda sosyal etkinlikler, aile ziyaretleri ve kişisel gelişim için harika bir fırsat sunuyor. Kitap okumak, spor yapmak, sanatsal aktivitelere katılmak gibi etkinliklerle bu dönemi verimli geçirmek mümkün.