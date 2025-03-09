2025 ikinci dönem ara tatili ne zaman?

Öğrenciler için bir mola zamanı yaklaşıyor! Yoğun geçen eğitim döneminin ardından, öğrenciler ve öğretmenler bir haftalık ara tatil ile dinlenme fırsatı bulacak. Peki, 2025 yılı ikinci ara tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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2025 ikinci dönem ara tatili ne zaman? - Resim: 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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2025 ikinci dönem ara tatili ne zaman? - Resim: 2

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Kasım ayında yapılan ilk ara tatilin ardından, öğrenciler için ikinci bir nefes alma fırsatı sunan nisan ara tatili, yoğun geçen ders programına kısa bir ara vererek motivasyonu artırmayı hedefliyor. Bu bir haftalık süreçte öğrenciler hem dinlenme hem de eksik konularını tamamlama şansı bulacaklar.

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2025 ikinci dönem ara tatili ne zaman? - Resim: 3

Öğrenciler, 28 Mart Cuma günü son derslerini işledikten sonra bir haftalık dinlenme sürecine girecekler. 

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2025 ikinci dönem ara tatili ne zaman? - Resim: 4

7 Nisan Pazartesi günü ise ikinci dönemin kalan kısmı için ders zili yeniden çalacak.

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2025 ikinci dönem ara tatili ne zaman? - Resim: 5

Öğrenciler için ara tatil sadece bir dinlenme süreci değil, aynı zamanda sosyal etkinlikler, aile ziyaretleri ve kişisel gelişim için harika bir fırsat sunuyor. Kitap okumak, spor yapmak, sanatsal aktivitelere katılmak gibi etkinliklerle bu dönemi verimli geçirmek mümkün.

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2025 ikinci dönem ara tatili ne zaman? - Resim: 6

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline giriş yapacaklar.

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2025 ikinci dönem ara tatili ne zaman? - Resim: 7

Üç aylık yaz tatilinin ardından, yeni eğitim öğretim yılı Eylül 2025’te başlayacak.

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ara tatil