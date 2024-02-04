Ankara'nın en iyi 5 lisesi
Ankara'da okuyan liseli öğrenciler ile onların velileri bu haber merak ediyor. Ankara'nın en iyi 5 lisesi belli oldu. Taban puanlarına göre bakın en iyi lise hangisi oldu...
Ankara'nın en iyi 5 lisesi, taban puanları ve yüzdelik dilimlere göre belirlendi. Ankara'da yaşayan veliler ile öğrenciler bu haberi merakla bekliyordu. Ankara'nın en iyi lisesi, belirlenen kriterlere göre Ankara Fen Lisesi oldu. Bakın başka hangi liseler listede yer alıyor...
ANKARA'NIN EN İYİ 5 LİSESİ
1. Ankara Fen Lisesi
taban puanı: 490.4661
yüzdelik dilim: 0.11
yabancı dil: İngilizce
Ankara / Çankaya
2. Ankara Pursaklar Fen Lisesi
476.9856
0.59
İngilizce
Ankara / Pursaklar
3. Atatürk Anadolu Lisesi
471.3306
0.96
İngilizce
Ankara / Yenimahalle
4. Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi
466.9114
1.27
İngilizce
Ankara / Çankaya
5. Ankara Cumhuriyet Fen Lisesi
466.4346
1.31
İngilizce
Ankara / Çankaya