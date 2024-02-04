Ankara'nın en iyi 5 lisesi, taban puanları ve yüzdelik dilimlere göre belirlendi. Ankara'da yaşayan veliler ile öğrenciler bu haberi merakla bekliyordu. Ankara'nın en iyi lisesi, belirlenen kriterlere göre Ankara Fen Lisesi oldu. Bakın başka hangi liseler listede yer alıyor...

ANKARA'NIN EN İYİ 5 LİSESİ

1. Ankara Fen Lisesi

taban puanı: 490.4661

yüzdelik dilim: 0.11

yabancı dil: İngilizce

Ankara / Çankaya

2. Ankara Pursaklar Fen Lisesi

476.9856

0.59

İngilizce

Ankara / Pursaklar

3. Atatürk Anadolu Lisesi

471.3306

0.96

İngilizce

Ankara / Yenimahalle

4. Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi

466.9114

1.27

İngilizce

Ankara / Çankaya

5. Ankara Cumhuriyet Fen Lisesi

466.4346

1.31

İngilizce

Ankara / Çankaya