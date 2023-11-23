Türkiye'nin En Başarılı 14 Lisesi Belli Oldu! Bakın Hangi Lise İlk Sırada

Liselilerin ve onların velileri tarafından merak konusu olan Türkiye'nin en başarılı liseleri içerisinde 14 adet lise bulunmakta. Türkiye'nin en başarılı lisesi taban puan ve yüzdelik dilimlere göre İstanbul Beyoğlu^nda yer alan Galatasaray Lisesi oldu. Peki Türkiye'nin en başarılı 14 lisesi arasında başka hangi liseler yer alıyor? İşte ayrıntılar...

Türkiye'nin En Başarılı 14 Lisesi

Zirvede yer alan Galatasaray Lisesi'nden sonra yine İstanbul'da bulunan, Fatih ilçesindeki İstanbul Erkek Lisesi Türkiye'nin en başarılı 2. lisesi oldu. ülkenin en başarılı diğer liseleri ise şöyle;

ŞEHİR LİSE-ALAN DİL PUAN YÜZDE İSTANBUL

BEYOĞLU Galatasaray Lisesi Fransızca 494,7740 0,04 İSTANBUL

FATİH İstanbul Erkek Lisesi Almanca 494,7740 0,04 İSTANBUL

BEŞİKTAŞ Kabataş Erkek Lisesi Almanca 493,4272 0,05 İSTANBUL

BEŞİKTAŞ Kabataş Erkek Lisesi İngilizce 492,7264 0,08 ANKARA

ÇANKAYA Ankara Fen Lisesi İngilizce 490,4661 0,11 İSTANBUL

KADIKÖY İstanbul Atatürk Fen Lisesi İngilizce 488,2011 0,15 İZMİR

BORNOVA İzmir Fen Lisesi İngilizce 488,2011 0,15 İSTANBUL

FATİH Cağaloğlu Anadolu Lisesi Almanca 484,5187 0,27 İSTANBUL

FATİH Çapa Fen Lisesi İngilizce 483,5498 0,29 BURSA

NİLÜFER Tofaş Fen Lisesi İngilizce 482,9747 0,32 ADANA

SEYHAN Adana Fen Lisesi İngilizce 481,2900 0,40 İSTANBUL

ÜSKÜDAR Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi İngilizce 480,9362 0,41 KAYSERİ

KOCASİNAN Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi İngilizce 478,0362 0,54 İZMİR

BUCA Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi İngilizce 477,7487 0,56

Listede yer alan bilgilere göre Türkiye'nin en başarılı liseleri arasında İstanbul ili öne çıkıyor.

Türkiye'nin En Başarılı Liseleri

İstanbul'dan sonra, Türkiye'nin en başarılı 14 lisesi içerisinde en çok liseye sahip olan şehir ise İzmir'dir.