Türkiye'nin En Başarılı 14 Lisesi Belli Oldu! Bakın Hangi Lise İlk Sırada
Türkiye genelindeki lise öğrencileri ile onların velileri Türkiye'nin en başarılı liseleri listesini merak ediyor. Bu liste üzerinde Türkiye'nin en başarılı 14 lisesi var. Bakın hangi lise birinci oldu...
Liselilerin ve onların velileri tarafından merak konusu olan Türkiye'nin en başarılı liseleri içerisinde 14 adet lise bulunmakta. Türkiye'nin en başarılı lisesi taban puan ve yüzdelik dilimlere göre İstanbul Beyoğlu^nda yer alan Galatasaray Lisesi oldu. Peki Türkiye'nin en başarılı 14 lisesi arasında başka hangi liseler yer alıyor? İşte ayrıntılar...
Türkiye'nin En Başarılı 14 Lisesi
Zirvede yer alan Galatasaray Lisesi'nden sonra yine İstanbul'da bulunan, Fatih ilçesindeki İstanbul Erkek Lisesi Türkiye'nin en başarılı 2. lisesi oldu. ülkenin en başarılı diğer liseleri ise şöyle;
|
ŞEHİR
|
LİSE-ALAN
|
DİL
|
PUAN
|
YÜZDE
|
İSTANBUL
|
Galatasaray Lisesi
|
Fransızca
|
494,7740
|
0,04
|
İSTANBUL
|
İstanbul Erkek Lisesi
|
Almanca
|
494,7740
|
0,04
|
İSTANBUL
|
Kabataş Erkek Lisesi
|
Almanca
|
493,4272
|
0,05
|
İSTANBUL
|
Kabataş Erkek Lisesi
|
İngilizce
|
492,7264
|
0,08
|
ANKARA
|
Ankara Fen Lisesi
|
İngilizce
|
490,4661
|
0,11
|
İSTANBUL
|
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
|
İngilizce
|
488,2011
|
0,15
|
İZMİR
|
İzmir Fen Lisesi
|
İngilizce
|
488,2011
|
0,15
|
İSTANBUL
|
Cağaloğlu Anadolu Lisesi
|
Almanca
|
484,5187
|
0,27
|
İSTANBUL
|
Çapa Fen Lisesi
|
İngilizce
|
483,5498
|
0,29
|
BURSA
|
Tofaş Fen Lisesi
|
İngilizce
|
482,9747
|
0,32
|
ADANA
|
Adana Fen Lisesi
|
İngilizce
|
481,2900
|
0,40
|
İSTANBUL
|
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
|
İngilizce
|
480,9362
|
0,41
|
KAYSERİ
|
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi
|
İngilizce
|
478,0362
|
0,54
|
İZMİR
|
Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi
|
İngilizce
|
477,7487
|
0,56
Listede yer alan bilgilere göre Türkiye'nin en başarılı liseleri arasında İstanbul ili öne çıkıyor.
İstanbul'dan sonra, Türkiye'nin en başarılı 14 lisesi içerisinde en çok liseye sahip olan şehir ise İzmir'dir.