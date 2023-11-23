Türkiye'nin En Başarılı 14 Lisesi Belli Oldu! Bakın Hangi Lise İlk Sırada

Türkiye genelindeki lise öğrencileri ile onların velileri Türkiye'nin en başarılı liseleri listesini merak ediyor. Bu liste üzerinde Türkiye'nin en başarılı 14 lisesi var. Bakın hangi lise birinci oldu...

Türkiye'nin En Başarılı 14 Lisesi Belli Oldu! Bakın Hangi Lise İlk Sırada
Türkiye'nin En Başarılı 14 Lisesi Belli Oldu! Bakın Hangi Lise İlk Sırada
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Liselilerin ve onların velileri tarafından merak konusu olan Türkiye'nin en başarılı liseleri içerisinde 14 adet lise bulunmakta. Türkiye'nin en başarılı lisesi taban puan ve yüzdelik dilimlere göre İstanbul Beyoğlu^nda yer alan Galatasaray Lisesi oldu. Peki Türkiye'nin en başarılı 14 lisesi arasında başka hangi liseler yer alıyor? İşte ayrıntılar...

Türkiye'nin En Başarılı 14 Lisesi

Türkiye'nin En Başarılı 14 Lisesi

Zirvede yer alan Galatasaray Lisesi'nden sonra yine İstanbul'da bulunan, Fatih ilçesindeki İstanbul Erkek Lisesi Türkiye'nin en başarılı 2. lisesi oldu. ülkenin en başarılı diğer liseleri ise şöyle;

ŞEHİR

LİSE-ALAN

DİL

PUAN

YÜZDE

İSTANBUL
BEYOĞLU

Galatasaray Lisesi

Fransızca

494,7740

0,04

İSTANBUL
FATİH

İstanbul Erkek Lisesi

Almanca

494,7740

0,04

İSTANBUL
BEŞİKTAŞ

Kabataş Erkek Lisesi

Almanca

493,4272

0,05

İSTANBUL
BEŞİKTAŞ

Kabataş Erkek Lisesi

İngilizce

492,7264

0,08

ANKARA
ÇANKAYA

Ankara Fen Lisesi

İngilizce

490,4661

0,11

İSTANBUL
KADIKÖY

İstanbul Atatürk Fen Lisesi

İngilizce

488,2011

0,15

İZMİR
BORNOVA

İzmir Fen Lisesi

İngilizce

488,2011

0,15

İSTANBUL
FATİH

Cağaloğlu Anadolu Lisesi

Almanca

484,5187

0,27

İSTANBUL
FATİH

Çapa Fen Lisesi

İngilizce

483,5498

0,29

BURSA
NİLÜFER

Tofaş Fen Lisesi

İngilizce

482,9747

0,32

ADANA
SEYHAN

Adana Fen Lisesi

İngilizce

481,2900

0,40

İSTANBUL
ÜSKÜDAR

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi

İngilizce

480,9362

0,41

KAYSERİ
KOCASİNAN

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi

İngilizce

478,0362

0,54

İZMİR
BUCA

Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi

İngilizce

477,7487

0,56

Listede yer alan bilgilere göre Türkiye'nin en başarılı liseleri arasında İstanbul ili öne çıkıyor.

Türkiye'nin En Başarılı Liseleri
Türkiye'nin En Başarılı Liseleri

İstanbul'dan sonra, Türkiye'nin en başarılı 14 lisesi içerisinde en çok liseye sahip olan şehir ise İzmir'dir.

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