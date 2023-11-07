URAP araştırma laboratuvarı yani University Ranking by Academic Performance Türkiye'deki üniversitelerin puan durumu listesini yayınladı. Buna göre Koç Üniversitesi Türkiye'nin en iyi üniversitesi olarak en çok puanı alan üniversite oldu. Peki sıralamada başka hangi üniversiteler var? İşte üniversite puan durumu...

Türkiye'deki Üniversitelerin Puan Durumu

Üniversite puan durumu aşağıda yer alan tablodaki gibidir;

Türkiye'deki üniversitelerin puan durumu, URAP'a göre görselde yer alıyor. Buna göre Koç Üniversitesi ilk sırada bulunuyor. Hacettepe ise 2. sırada yerini alıyor. ODTÜ ise URAP'a göre Türkiye üçüncüsü.