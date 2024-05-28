MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu! İşte okulların açılacağı ve kapanacağı tarihler! Ara tatillerin tarihleri de netleşti
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. MEB'in açıklamasıyla birlike okulların açılacağı ve kapanacağı tarihler ile birlikte ara tatillerin tarihleri de belli oldu. İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. MEB'den yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının takvimi kamuoyuna duyuruldu.
Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasının ardından okulların ne zaman açılıp kapanacağı ve ara tatil tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki yeni eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak? Önümüzdeki sene okullar ne zaman kapanacak? Okullardaki ara tatil tarihleri ne zaman? İşte detaylar...
"2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" genelgesi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlandı. Bu genelgeye göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.
2024-2025 eğitim öğretim yılında birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.