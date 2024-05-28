MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu! İşte okulların açılacağı ve kapanacağı tarihler! Ara tatillerin tarihleri de netleşti

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasının ardından okulların ne zaman açılıp kapanacağı ve ara tatil tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki yeni eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak? Önümüzdeki sene okullar ne zaman kapanacak? Okullardaki ara tatil tarihleri ne zaman? İşte detaylar...