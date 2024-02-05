Okullarda yarıyıl tatili bitti! İkinci dönem ders zili çaldı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci döneme başladı. İkinci dönem, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek.

Okullarda yarıyıl tatili bitti! İkinci dönem ders zili çaldı
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20 milyondan fazla öğrenci için ikinci dönem bugün başladı. Öğrenciler, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından ders başı yaptı.

İkinci dönem, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek. 1 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları 26 Şubat'a kadar devam edecek.

İki aylık temponun ardından, ikinci dönem ara tatiline ise 5 Nisan Cuma günü çıkılacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.

İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıflar sınav heyecanı yaşayacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8 ve 9 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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