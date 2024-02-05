İstanbul'da kara para operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin kara para akladığı, pos cihazlarıyla yurt dışına para çıkışı yaptığı iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda Fatih'teki bir iş hanında, iki iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada, 116 bin 97 dolar ve 80 bin 665 Türk Lirası, 43 Türk bankalarına ait pos cihazı, 17 yabancı ülkelere ait pos cihazı, 1515 yabancı ülke bankalarına ait yabancı uyruklu kişiler adına düzenlenmiş banka/kredi kartı, 17 para sayma makinesi ile hesaplarla ilgili çok sayıda evrak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken diğer 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında ele geçirilen paralar ile pos cihazları, para sayma makineleri ve kredi kartları, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.