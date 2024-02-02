ÖSYM'den sınav ücretlerine zam! İşte öğrencilerin ödeyecekleri sınav ücretleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ücretleri cep yakıyor. Sınav ücretlerine yüzde 156 zam yapıldı.

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları başladı. Ancak sınav başvurusu için ÖSYM sitesine girenler zamlarla karşılaştı.

Geçen sene oturum başı 115 TL olan sınav ücreti, bu sene oturum başı 295 TL oldu. Böylece, Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil sınavlarına giren bir öğrenci tam 885 TL ödemek zorunda kalacak.

Sadece üniversite eğitimi alabilmek için girilmesi gereken sınavların ücretlerine gelen zam tepki çekti.

8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak sınavlar için başvurular 26 Şubat'a kadar ÖSYM sitesi üzerinden yapılabilecek.

Öte yandan Tıpta Uzmanlık Sınavı başvuru ücretlerine de zam geldi. Sınava girecek adaylar geçen sene oturum başı 450 TL olan ücret yerine 950 TL’lik ücretle karşılaştı. Adaylar iki oturumdan oluşan sınav için toplam 1900 TL ücret ödeyecekler.