Afyon'da feci kaza! Minibüs ile kamyonet çapıştı
Afyonkarahisar'da feci bir trafik kazası meydana geldi. İşçileri taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı. Kaza sonucu, 8 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çobanlar Kavşağı oldu.
Ekrem E. idaresindeki 03 UV 388 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Mustafa Ç'nin kullandığı 42 PJ 936 plakalı kamyonetle çarpıştı. Feci kazada, sürücüler ile minibüsteki 6 kişi yaralandı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı