Afyon'da feci kaza! Minibüs ile kamyonet çapıştı

Afyonkarahisar'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çobanlar Kavşağı oldu.

Ekrem E. idaresindeki 03 UV 388 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Mustafa Ç'nin kullandığı 42 PJ 936 plakalı kamyonetle çarpıştı. Feci kazada, sürücüler ile minibüsteki 6 kişi yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.