Afyon'da feci kaza! Minibüs ile kamyonet çapıştı

Afyonkarahisar'da feci bir trafik kazası meydana geldi. İşçileri taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı. Kaza sonucu, 8 kişi yaralandı.

Afyon'da feci kaza! Minibüs ile kamyonet çapıştı
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Afyonkarahisar'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çobanlar Kavşağı oldu.

Ekrem E. idaresindeki 03 UV 388 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Mustafa Ç'nin kullandığı 42 PJ 936 plakalı kamyonetle çarpıştı. Feci kazada, sürücüler ile minibüsteki 6 kişi yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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