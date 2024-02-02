Kırıkkale'de yük treni devrildi!

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yük treninin lokomotifi devrildi. Kazada 2 makinist hafif bir şekilde yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de yük treni devrildi!

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde feci bir tren kazası meydana geldi. Ankara-Kırıkkale demir yolu hattı Kılıçlar köyü mevkiindeki istinat duvarı, rayların üzerine devrildi.

Bu sırada hatta seyreden bir yük treninin lokomotifi devrildi, 3 vagonu raydan çıktı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 2 makinist, hastaneye kaldırıldı. Ekipler, demir yolu hattını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# kırıkkale # tren
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