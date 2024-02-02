SGK'nin ilaç harcaması 178,3 milyar lira oldu

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), 2023 yılındaki ilaç harcaması belli oldu. İlaç için 2021 yılında 60,3 milyar lira, 2022'de 91,7 milyar lira ödeyen SGK'nin 2023'teki ilaç harcaması 178,3 milyar lirayı buldu.

SGK'nin ilaç harcaması 178,3 milyar lira oldu
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Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), etkin, sürdürülebilir ve güvenilir ilaçları tarayıp, geri ödeme listesine eklemeye devam ediyor. İlaç ödemeleri, SGK'nin gider kalemleri arasında ilk sırada gelirken 2023 yılındaki ilaç harcamasının miktarı belli oldu.

Son eklenenlerle SGK'nin geri ödeme listesinde 879'i kanser tedavisinde kullanılanlar olmak üzere toplam 8 bin 834 ilaç bulunuyor.

İlaç için 2021 yılında 60,3 milyar lira, 2022'de 91,7 milyar lira ödeyen SGK'nin 2023'teki ilaç harcaması 178,3 milyar lirayı buldu.

Geçen yılki ilaç harcamasında 41,6 milyar lira ile kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ilk sırada yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# sgk # ilaç
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