Alev Alatlı hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alev Alatlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Alev Alatlı hayatını kaybetti
Son Güncelleme:

Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

- Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, “Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz.” demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun.
# Yazar Alev Alatlı # fahrettin koca # son dakika
Çok Okunanlar
Alev Alatlı hayatını kaybetti
Alev Alatlı hayatını kaybetti
2 Şubat 2023 Resmi Gazete Kararları
2 Şubat 2023 Resmi Gazete Kararları
Feci kaza! Kuzey Marmara Otoyolunda Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı 19 kişi...
Feci kaza! Kuzey Marmara Otoyolunda Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı 19 kişi...
MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha!
MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha!
Uçak mobil evin üzerine düştü
Uçak mobil evin üzerine düştü
Öne Çıkanlar ABD YEMEN İÇİN ÇİN'E BAŞVURDU | Ulusal Haber ABD YEMEN İÇİN ÇİN'E BAŞVURDU | Ulusal Haber Uzmanlar uyarıyor! Grip sonrası viral zatürreye dikkat... Uzmanlar uyarıyor! Grip sonrası viral zatürreye dikkat...