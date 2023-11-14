Uzmanlardan Çocuklara Ekran Detoksu Tavsiyesi!

Aile Hekimi Saadet Gök, öğrencilerin ve velilerin 9 günlük ara tatili verimli ve sağlıklı geçirebilmesi için ekran detoksu tavsiyesinde bulundu.

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği ara tatil başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki milyonlarca öğrenci, 13-17 Kasım’da 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ara tatiline girdi. Ara tatillerin çocukların sosyal ve akademik gelişmeleri için önemli olduğunu belirten Aile Hekimi Saadet Gök, bu dönemin verimli geçirilmesi için ebeveynlere ve öğrencilere ekran detoksu yapmaları tavsiyesinde bulundu:

-Aile Hekimi Saadet Gök, bu dönemin doğru değerlendirildiğinde çocukların hem dinlenebilmesi açısından hem de derslerindeki eksiklikleri giderebilmeleri adına fırsat olduğunu söyledi. Aile Hekimi Saadet Gök, ‘‘Etkili öğrenmek için nitelikli dinlenme çok önemli. Özellikle hafta sonu ile birlikte 9 günlük dinlenme çocuklarımız için çok önemli. Çocuklarımızın elinden tablet veya telefonları çekerek almak yerine, aile bireylerinin ortak olduğu ‘Ekran diyetinin’ tüm ailenin yaptığı bir gün olmasını tavsiye ediyorum. Okulda sürekli kapalı ortamda kaldıkları için birlikte doğa yürüyüşleri, pikniğe gitmek ve aile büyüklerini ziyarete gitmek çok kıymetli. Ev içerisinde çocuğun sorumlulukları hatırlatılmalı, hatta birlikte kitaplık, elbiselik ve birlikte mutfakta zaman geçirilebir. Aslında çocuğun eline kitap verip sen oku değil de, hep beraber kitap okuma saatlerinin belirlenmesi ve tüm aile ile birlikte okunması ve sonradan birlikte anlatılması çok önemli’’ diye konuştu.