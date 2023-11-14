Konya’da yürekleri ağza getiren kaza araç takla attı: 5 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Takla atan araç yaklaşık 70 metre sürüklenmesinin ardından yoldan çıkarak durabildi.

Konya’da yürekleri ağza getiren kaza araç takla attı: 5 yaralı
Konya’da Yürekleri Ağza Getiren Kaza Araç Takla Attı: 5 yaralı
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Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıktan sonra takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza, Karapınar ilçesi Acıgöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aysel G. (45) idaresindeki 01 UG 330 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Takla otomobil yaklaşık 70 metre sürüklendikten yolun dışına çıkarak durabildi. Sürtünmenin etkisiyle motor kısmı yanan otomobil, çevredekilerin müdahalesinin ardından itfaiye tarafından söndürüldü.

Konya'da Araç Kontrolden Çıktı!

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Aysel G. ile eşi U.G. (46), çocukları M.A.G. (7), S.G. (7) ve S.H.G. (15) yaralandı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçlarından çıkarılan yararılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın görgü tanığı Ahmet Şencanlı, "Aracımla gelirken hemen önümde giden otomobil refüje çarparak sürünerek kaydı gitti. Motor yanmaya başladı. Hemen yaralıları çıkartıp polis ve ambulansa haber verdik” dedi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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