Yarıyıl tatilinin sonuna gelindi! 2. dönem ders zili 5 Şubat'ta çalacak

20 milyondan fazla öğrenci için ikinci dönem başlıyor. Öğrenciler, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından 5 Şubat'ta dersbaşı yapacak.

Yarıyıl tatilinin sonuna gelindi! 2. dönem ders zili 5 Şubat'ta çalacak
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Yarı tatilin sonuna gelindi. 20 milyondan fazla öğrenci, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından okulun yolunu tutacak. Ders zili 5 Şubat'ta çalacak.

İkinci dönem, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek.

1 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları 26 Şubat'a kadar devam edecek.

İki aylık temponun ardından, ikinci dönem ara tatiline ise 5 Nisan Cuma günü çıkılacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.

İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıflar sınav heyecanı yaşayacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8 ve 9 Haziran'da yapılacak.

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# yarıyıl tatili # okul # ders
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