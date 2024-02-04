Yarıyıl tatilinin sonuna gelindi! 2. dönem ders zili 5 Şubat'ta çalacak
20 milyondan fazla öğrenci için ikinci dönem başlıyor. Öğrenciler, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından 5 Şubat'ta dersbaşı yapacak.
Yarı tatilin sonuna gelindi. 20 milyondan fazla öğrenci, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından okulun yolunu tutacak. Ders zili 5 Şubat'ta çalacak.
İkinci dönem, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek.
1 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları 26 Şubat'a kadar devam edecek.
İki aylık temponun ardından, ikinci dönem ara tatiline ise 5 Nisan Cuma günü çıkılacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.
İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıflar sınav heyecanı yaşayacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8 ve 9 Haziran'da yapılacak.
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