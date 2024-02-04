Alper Gezeravcı'nın dönüşü yine ertelendi! İşte SpaceX'ten yapılan açıklama

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi.

Floridaki olumsuz hava koşullarının gerekçe olarak gösterildi. SpaceX, Dragon kapsülünün istasyondan ayrılmasının en erken 6 Şubat'ta olacağını açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Astronot Gezeravcı ve ekibin yolculuğunun yaklaşık 13 saat sürmesi bekleniyor.

Ekibi taşıyan kapsül, Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel noktadan birine iniş yapacak. Kapsül suya indikten sonra astronotlar gemiye alınacak ve burada ilk muayeneleri yapılacak.

Ekip gemiden helikopterle havaalanına, ardından da uçakla Houstan'a götürülecek. Uçaktaki doktorlar da bu uçuş sırasında astronotların genel kontrollerini yapacak.