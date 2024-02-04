Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak! İşte dev karşılaşma öncesi son gelişmeler

Trendyol Süper Lig'de heyecan 24. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçında Beşiktaş ile Trabzonspor, İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak haftanın kapanış mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

BEŞİKTAŞ KAZANARAK MORAL BULMAK İSTİYOR

Beşiktaş, ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar topladığı 36 puanla 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan 1 puan çıkarabilirken bu maçlarda rakip fileleri havalandırmayı da başaramadı. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılarak sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği karşılaşmanın rövanşını almak ve üçüncü basamağa yükselmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA 6 FUTBOLCU EKSİK

Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, kadroda yer alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da maçta görev yapamayacak.

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Gedson Fernandes, Daniel Amartey, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Demir Ege Tıknaz ise ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftada Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ EVİNDE KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 5 lig müsabakasının sadece birini kazanabildi.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 5 maçta Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, tek galibiyetini ise VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 üstünlük kurarak aldı.

TRABZONSPOR İSTANBUL'DAN GALİBİYETLE DÖNMEK İSTİYOR

Konuk ekip Trabzonspor, ligde oynadığı maçların 11'ini kazanırken 4'ünde berabere kaldı ve 8'inde sahadan mağlup ayrılan taraf oldu. Topladığı 37 puanla ligde 3. sırada bulunan Trabzonspor, ligde çıktığı son 3 müsabakada rakiplerine mağlup oldu.

Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0, son olarak da sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olarak son 4 haftada galip gelemeyen bordo-mavililer, kötü gidişatına Beşiktaş maçıyla son vermeye çalışacak.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek dünkü çalışmada yer alan Trezeguet, takımda yer alabilecek.

EZELİ REKABETTE 138. RANDEVU

Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugünyapacakları maçla 138. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 51 yıllık rekabette geride kalan 137 resmi müsabakanın 54'ünü Beşiktaş, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 187 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 156 gol kaydetti.