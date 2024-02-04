Gaziantep'te polis helikopter düştü! Şehitlerin olduğu açıklandı

Gaziantep'te korkunç bir kaza meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkii oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterin, kaza kırıma uğradığını bildirdi.

2 PİLOT ŞEHİT OLDU!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te meydana gelen helikopter kazasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Bakan Ali Yerlikaya, Gaziantep Havalimanı'na gitmek için Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğradığını duyurdu. Ali Yerlikaya, "En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır." dedi.

Kahraman pilotlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileyen Yerlikaya, "Şehitlerimizin makamı ali olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma, UMKE, AFAD ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden kurtarılan teknisyen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te polis helikopterinin kaza kırıma uğrayarak düşmesinin ardından Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit oldu.