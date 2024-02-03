Osmaniye'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu otobüs şoförü öldü, 6 kişi yaralandı.

Osmaniye'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Osmaniye'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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Sürücüsü öğrenilemeyen Can Dersim Tuncelililer firmasına ait yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarındaki Kızlaç Tüneli'nde tıra arkadan çarptı.

Kazada otobüs şoförü araç içinde sıkışarak yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüs şoförünün cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Osmaniye # osmaniye # trafik kazası
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