Uşak’ta feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı...

Uşak’ta direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Uşak’ta feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı...

Kaza, Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Karadere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilkavak köyünden ilçe merkezine ilerlemekte olan Ali Telli (47) idaresindeki 64 ET 503 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Ali Telli Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Telli kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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