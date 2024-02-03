Hafize Gaye Erkan’ın istifası sonrası altın fiyatlarında son durum! İşte 3 şubat altın fiyatları...

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın beklenmedik istifası sonrası, döviz kurlarında ve altın fiyatlarında kısa süreli bir artış yaşanmış olsada önemli değiklikler kaydedilmedi. Erkan'ın istifası sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu istifanın para politikalarında değişikliğe neden olmayacağı, Erkan'ın istifasının ailevi nedenlerden dolayı olduğu ve planların olduğu gibi devam ettiği açıklaması piyasalarda olumlu karşılandı. Peki 3 şubat altın fiyatları ne durumda? İşte yanıtı...

3 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.995,87

Gram altın satış: 1.996,20

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.358,00

Çeyrek altın satış: 3.475,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.716,00

Yarım altın satış: 6.866,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.391,00

Tam altın satış: 13.690,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.648,00

Cumhuriyet altını satış: 13.854,00

ATA ALTIN NE KADAR?