Benzin ve motorin güncel fiyatları! 3 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları...

Benzin ve motorine peş peşe gelen zamlarında ardından vatandaşlar yeni zam olup olmadığını araştırıyor. Fiyatlar art arda değiştiği için takip etmekte zorlananlar arama motorlarında 3 Şubat 2024 akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. İşte Benzin ve motorin güncel fiyatları...

Benzin ve motorin güncel fiyatları! 3 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları...
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları art arda değişti. üresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor.

Yılbaşından sonra benzine, motorine ve LPG'ye peş peşe yapılan zamlara bir yenisi daha eklendi.

Hafta başında motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti bu kez de benzine 95 kuruş zam yapıldı.

3 ŞUBAT 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin fiyatı: 39,26 TL
  • Motorin fiyatı: 41,63 TL

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin fiyatı: 39,35 TL
  • Motorin fiyatı: 41,70 TL 

Ankara

  • Benzin fiyatı: 40,00 TL
  • Motorin fiyatı: 42,43 TL

İzmir

  • Benzin fiyatı: 40,24 TL
  • Motorin fiyatı: 42,64 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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