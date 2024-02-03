Benzin ve motorin güncel fiyatları! 3 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları...
Benzin ve motorine peş peşe gelen zamlarında ardından vatandaşlar yeni zam olup olmadığını araştırıyor. Fiyatlar art arda değiştiği için takip etmekte zorlananlar arama motorlarında 3 Şubat 2024 akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. İşte Benzin ve motorin güncel fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları art arda değişti. üresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor.
Yılbaşından sonra benzine, motorine ve LPG'ye peş peşe yapılan zamlara bir yenisi daha eklendi.
Hafta başında motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti bu kez de benzine 95 kuruş zam yapıldı.
3 ŞUBAT 2024 AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin fiyatı: 39,26 TL
- Motorin fiyatı: 41,63 TL
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin fiyatı: 39,35 TL
- Motorin fiyatı: 41,70 TL
Ankara
- Benzin fiyatı: 40,00 TL
- Motorin fiyatı: 42,43 TL
İzmir
- Benzin fiyatı: 40,24 TL
- Motorin fiyatı: 42,64 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.