YDS başvuruları başladı! ÖSYM'den açıklama geldi

24 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılacak sınav ile ilgili ÖSYM'nin internet sitesinden açıklama yapıldı. Açıklamada, 2024-YDS/1 başvurularının başladığı duyuruldu. Başvurular 15 Şubat'a kadar alınacak.

Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2024-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.