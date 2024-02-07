Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi! Saldırı hazırlığı yapıyorlardı

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi! Saldırı hazırlığı yapıyorlardı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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