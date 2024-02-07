Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi! Saldırı hazırlığı yapıyorlardı
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/EtlQ9QXW3l
Kaynak: İhlas Haber Ajansı