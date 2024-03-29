Yurt dışında okumak isteyenler dikkat! Denklik ile ilgili yeni düzenleme yapıldı

Yükseköğretim Kurulu, yurt dışında okumak isteyen öğrenciler için denklikle ilgili yeni düzenlemeye gitti. Dünya sıralamalarında ilk 400’de yer alan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek.

Yurt dışında okumak isteyenler dikkat! Denklik ile ilgili yeni düzenleme yapıldı
Yurt dışında okumak isteyenler dikkat! Denklik ile ilgili yeni düzenleme yapıldı
Editör: Uğur Çam

Yükseköğretim Kurulu, yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denkliğine ilişkin yeni bir düzenlemeye imza attı. Düzenlemeye göre, dünya sıralamasında ilk 400'de olan üniversitelerden mezun olanlara, tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar da dahil olmak üzere doğrudan denklik verilecek.

Aynı derecelendirme kuruluşlarında ilk binde yer alan üniversiteler için başarı şartı aranan bölümler dahil olmak üzere bütün alanlarda, önceden olduğu gibi denklik müracaatı yapılacak ancak YKS'ye girme zorunluluğu aranmayacak.

İlk binde yer almayan bir üniversitenin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar ise YKS'ye girecek, ilgili programın YKS'deki başarı sıralaması şartını sağlamışlarsa denklik müracaatları kabul edilecek.

Yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta YKS şartıYurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta YKS şartıEğitim

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ösym # denklik # yükseköğretim kurulu # YÖK
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