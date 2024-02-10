15 bin TL'nin faiz getirisi uçtu! Bakın ne kadar oldu...
15 bin TL'si olan yaşadı. 15 bin TL'nin faiz getirisi adeta uçtu. Peki 15 bin liranın mevduat faizi ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte yanıtı...
15 bin lira mevduat faizi ne kadar kazandırıyor? Bankalar 15 bin lirayı faize yatırana kaç lira veriyor? 15 bin TL'nin faiz getirisi uçtu. ING Bank, Denizbank, Finansbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank ve Garanti Bankası 15 bin lira için ne kadar faiz veriyor? İşte ayrıntılar...
15 BİN TL'NİN FAİZ GETİRİSİ
İşte bankalardan 15 bin TL'nin faiz getirisi;
ING Bank: Faiz oranı yüzde 45 - Net getiri: 527 TL
Denizbank: Faiz oranı yüzde 44 - Net getiri: 515 TL
Finansbank: Faiz oranı yüzde 40,5 - Net getiri: 474 TL
Akbank: Faiz oranı yüzde 45 - Net getiri: 562 TL
Garanti Bankası: Faiz oranı yüzde 37 - Net getiri: 462 TL
Yapı Kredi: Faiz oranı yüzde 23 - Net getiri: 287 TL
İş Bankası: Faiz oranı yüzde 12,5 - Net getiri 156 TL
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