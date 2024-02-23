1682 şirket kepenk indirdi! Kuırulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2024 yılının ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini paylaştı.

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 13,7 azalarak 10 bin 809, kapanan şirket sayısı yüzde 71,7 gerileyerek 1.682 oldu. Aralık 2023'te 5 bin 952 şirket kapanmıştı.

Ocakta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 7,4 artış gösterdi.

2023 yılı genelinde ise 35 bin 883 şirket kapandı.

Öte yandan ocakta 11 bin 45 şirket ve kooperatif kuruldu. Buna göre, ocakta bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 13,7, kooperatif sayısı yüzde 9,9 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,6 düştü.