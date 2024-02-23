Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! Konferans Ligi'nde kura çekimi zamanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Turnuvada ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, H Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle topladığı 12 puanla grubunu lider tamamlamış ve adını son 16 turuna yazdırmayı başarmıştı.

Fenerbahçe'nin yanı sıra, gruplarını lider bitiren Lille, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Club Brugge, Aston Villa, Fiorentina ve PAOK da adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanacak. Kupada son 16 turu kura çekimi, bugün TSİ 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

Grubunu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen sarı-lacivertlilerin bu turdaki rakibi, play-off eşleşmelerinden yükselen 8 takımdan biri olacak.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şu şekilde:

• Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

• Ajax (Hollanda)

• Servette (İsviçre)

• Molde (Norveç)

• Union SG (Belçika)

• Sturm Graz (Avusturya)

• Olympiakos (Yunanistan)

• Maccabi Haifa (İsrail)