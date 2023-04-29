Doğal gaz indirimi ne zaman başlayacak?

- Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda yaptığımız her yatırımda insanımızın hayatını kolaylaştırmış, refahını artırmış olduk. İnsanımızı hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında asla yalnız bırakmadım. Geçen sene küresel salgın ve kriz nedeniyle artan enerji fiyatlarında doğal gazda yüzde 75 indirim uyguladık. Her 100 liralık doğal gaz faturasını 75 lirasını devlet olarak biz üstlendik.