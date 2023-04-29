Doğal gaz indirimi ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde doğal gaz açıklaması sonrası gözler, indirimin ne zaman olacağına çevrildi. Erdoğan, "Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğal gaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum" sözleriyle fatura desteğini duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğal gaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum." sözleriyle fatura desteğini duyurmuştu. Peki, doğal gaz ne zaman ücretsiz olacak? Doğal gaz indirimi ne zaman başlayacak?
DOĞAL GAZA İNDİRİM Mİ GELDİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğal gazı'nın Devreye Alma Töreni'nde kritik açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda doğal gazda tüm hanelerini etkileyecek bir müjdeyi duyurdu. İşte o açıklamadan satırbaşları:
- Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda yaptığımız her yatırımda insanımızın hayatını kolaylaştırmış, refahını artırmış olduk. İnsanımızı hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında asla yalnız bırakmadım. Geçen sene küresel salgın ve kriz nedeniyle artan enerji fiyatlarında doğal gazda yüzde 75 indirim uyguladık. Her 100 liralık doğal gaz faturasını 75 lirasını devlet olarak biz üstlendik.
DOĞAL GAZ ÜCRETSİZ Mİ OLDU?
- Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözünü unutmuyoruz. Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğal gaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum.
- Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz.