Gazi maaşlarına zam yapıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseldiği duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de bir açıklama daha geldi. Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz.