Gazi maaşlarına zam yapıldı mı?
Geçtiğimiz hafta alınan kararla en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından bir açıklama daha geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gazilere ödenen aylıkların asgari ücret düzeyine çıkarılacağını açıkladı. Peki, Gazi maaşları ne kadar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseldiği duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de bir açıklama daha geldi. Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz.
GAZİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gazi maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılacağını söyledi.
- Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Meclis Başkanlığı'na sundukları 18 maddelik yasa teklifinin detaylarını paylaştı:
- Bu düzenlemeden hem Bağ-Kur, hem SSK'lılar, hem de bu sene emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli olmasını planladığımız 2 milyon 250 bin vatandaşımız faydalanacak. EYT kapsamında giren vatandaşlarımızdan yoğunlukla 5 bin 500 TL emekli maaşı alacaklar vardı.
- Onların da emekli maaşlarının rakamı 7 bin 500 TL'ye çıkmış olacak. Bu çerçevede 15 milyona yakın vatandaşımızın bundan faydalanacağını tahmin ediyoruz. Ama 6 milyona yakın kısım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak. Diğerleri; 7 bin 500 TL altında kim varsa 7 bin 500 TL alacak.