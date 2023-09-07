2024 Asgari ücret belli mi oldu! İşte şaşırtıcı rakam
Milyonlarca asgari ücretli, 2024 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Enflasyon ve refah payı ile uzmanlar 2024 asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulundu. Peki 2024 asgari ücret için tahminler ne?
Emekli maaşlarına ek zam ve memur maaşlarının hesaplamaları devam ederken, Ocak 2024 asgari ücret artışı için de oranlar yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Yeni asgari ücret miktarı ne olacak? İşte bu soru gündemde önemli bir yer tutuyor ve ilgili veriler şimdiden masaya yatırılmaya başlandı. Tüm göstergeler, bu kritik artışın enflasyon ve refah payı gözetilerek belirleneceğini işaret ediyor.
Memur maaşı, emekliye zam derken Ocak 2024’te bir kez daha belirlenecek asgari ücret zammı da şimdiden merak konusu oldu. Bu kapsamda asgari ücret dahil emekli ve memur maaşları başta olmak üzere zamlar belirlenirken enflasyon rakamları ve refah payı geçerli olacak. Gelir vergisi dilimlerinde yapılacak düzenleme ile de çalışanların gelirleri artırılacak. Peki Ocak ayı yaklaşırken, “Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?” İşte haberin detayları…
ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON ZAMMI
Ocak ayına göre brüt asgari ücret 3 bin 406 lira artarak 10 bin 8 liradan 13 bin 414 liraya, net asgari ücret ise 2 bin 895 lira artarak 8 bin 506 liradan 11 bin 402 liraya yükselmişti. Asgari ücret için Ocak 2024’te yapılacak zamma ilişkin oranlar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.
ENFLASYON RAKAMLARI NETLEŞİYOR
Bu kapsamda asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı önemli bir kıstas olacak. Enflasyon oranının altında bir artış yapılmayacak olan asgari ücret Ocak 2024 zammı için iki aylık kesin rakamlar belli oldu. Enflasyon Temmuz ayında yüzde 9,49 olurken, Ağustos ayında ise 9,09 olarak açıklandı. İki aylık enflasyon ise yüzde 19,44 seviyesinde gerçekleşti.
Merkez Bankası, 2023 yılı enflasyon tahminini yüzde 54-62 bandında tutmuştu. Yüzde 58 olarak açıklanan orta noktada enflasyonun gerçekleşmesi durumunda yılın ikinci 6 ayı için öngörülen oran yüzde 31,92 olarak gerçekleşecek. Ancak bu oranlara her dönem olduğu gibi Ocak ayında da refah payı artışının eklenmesi gündemde.