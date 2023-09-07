2024 Asgari ücret belli mi oldu! İşte şaşırtıcı rakam

ENFLASYON RAKAMLARI NETLEŞİYOR

Bu kapsamda asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı önemli bir kıstas olacak. Enflasyon oranının altında bir artış yapılmayacak olan asgari ücret Ocak 2024 zammı için iki aylık kesin rakamlar belli oldu. Enflasyon Temmuz ayında yüzde 9,49 olurken, Ağustos ayında ise 9,09 olarak açıklandı. İki aylık enflasyon ise yüzde 19,44 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası, 2023 yılı enflasyon tahminini yüzde 54-62 bandında tutmuştu. Yüzde 58 olarak açıklanan orta noktada enflasyonun gerçekleşmesi durumunda yılın ikinci 6 ayı için öngörülen oran yüzde 31,92 olarak gerçekleşecek. Ancak bu oranlara her dönem olduğu gibi Ocak ayında da refah payı artışının eklenmesi gündemde.