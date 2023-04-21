25 metreküp doğal gaz kaç TL? Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar?

31 Mart tarihi itibarıyla konut tüketicilerinde 1000 metreküp doğalgaz 4.080 TL olmuştu. Bu da 1 metreküp başına 4,08 TL anlamına geliyor. Yapılan fiyatlandırmaya göre 25 metreküp doğalgaz 102 TL yapıyor.

Ancak bu fiyat bölgesel, şirkete ve tüketime göre de değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle fiyat 100 ila 150 TL arasında değişebiliyor.

DOĞALGAZA İNDİRİM Mİ GELECEK?

Karadeniz gazının devreye girmesiyle 25 metreküp doğalgaz gideri devlet tarafından karşılanıyor. 31 Mart tarihi itibarıyla konut tüketicilerinde 1000 metreküp doğalgaz 4.080 TL olmuştu. Bu da 1 metreküp başına 4,08 TL anlamına geliyor.