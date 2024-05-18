3. Tarım Ekosistemi Buluşması yapıldı

Tarımın geleceğini şekillendiren "3. Tarım Ekosistemi Buluşması" Ziraat Bankası'nın liderliğinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

"Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla yapılan etkinliğin açılış konuşmasını Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar yaptı. Çakar, çiftçilere sağlanan finansman desteğinin 480 milyara çıkarıldığını açıkladı.

2 bin 500'ü aşkın sektör paydaşın bir araya geldiği etkinlikte "tarımda sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği, "coğrafi işaretli ürünler-tarımda markalaşma" ile "tarımın geleceği" düzenlenen panelde ele alındı.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen çiftçiler, binbir emekle hazırlanan ürünleri tanıttı.

Ulusal Kanal'a konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, kadın ve gençleri tarım ekosisteminde payının artırılacağını vurguladı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise çiftçilere verilen kredi limitlerinin artırıldığını duyurdu.