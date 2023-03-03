3600 prim günü olanlar EYT'li olabilecek mi?
EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte prim gününe yönelik sorgulamalar vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Peki, 3600 prim günü olanlar EYT'li olabilecek mi, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? Yaş sınırı değişti mi? İşte merak edilen soruların cevapları...
EYT'nin Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşmasıyla birlikte 3600 prim günü olanların kısmı emeklilik kapsamına girip girmediği sorgulanmaya başladı. Prim günü 3600 gün olanların EYT yasasından faydalanıp faydalanamayacağı merak ediliyor. Peki, 3600 prim günü olanlar EYT'li olabilecek mi, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?
EYT DÜZENLEMESİ YASALAŞTI!
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28 Şubat 2023 Salı günü açıldı. Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu.
Meclis Genel Kurulu'nda EYT düzenlemesi teklifi sunuldu ve tüm partilerin oylarıyla kabul edildi. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma süreci tamamlanmış oldu.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanundaki düzenleme ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici madde eklenerek ilgili kanunlara göre kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.