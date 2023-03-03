3600 prim günü olanlar EYT'li olabilecek mi?

EYT DÜZENLEMESİ YASALAŞTI!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28 Şubat 2023 Salı günü açıldı. Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu.

Meclis Genel Kurulu'nda EYT düzenlemesi teklifi sunuldu ve tüm partilerin oylarıyla kabul edildi. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma süreci tamamlanmış oldu.