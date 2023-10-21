Airbnb Devri Bitiyor Mu? CEO Kendi Ağzıyla İtiraf Etti! Yeni İyileştirmeler Kapıda

Airbnb CEO'su Brian Chesky şirketin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kurulduğu günden bu yana şirkette belli temel kuruluş sıkıntıları olduğunu belirten Chesky, rakip firmalarla da çeşitli sıkıntılarda olduklarını belirtti.

Airbnb şirketi açısından 2023 yılı verimli geçmedi. Martta başlayan Eski adıyla Twitter uygulamasından ev sahiplerinin kira oranlarıyla ilgili "Airbnbust" çılgınlığı başladı. Kira kârları düşen ev sahipleri rahatsızlıklarını oradan dile getirmişti. Ardından rakip firma olan Vbro sadakat programı ile Airbnb'yi geçti. Eylül ayında ise New York kısa süreli kiracılar için oldukça katı kurallar uygulamaya başladı. Bu durum işinin %80'ini buradan karşılayan Airbnb şirketini neredeyse piyasadan silinecek duruma getirdi.

EV SAHİPLERİ BİR YANDAN KİRACILAR BİR YANDAN

Eylül ortalarına doğru ev sahipleri ve kiracılar arasındaki "talep fırtınası" arasında kalan Chesky zor zamanlar geçirdiklerini ifade etti. Uygulama bünyesinde konukların yararına pek çok iyileştirme yapan şirket beş temel sorun etrafında sıkışmış durumda. Evcil hayvan iyileştirmeleri ve sahte misafir listelerinin ayıklanması ile ev sahiplerini de rahatlatmaya çalışan Airbnb, bu şekilde ev sahiplerine gelen sahte aramaları da engellemeye çalışıyor.

Ortak kurucu olan Chesky küçük iyileştirmeleri büyük düzenlemeler olarak sunmaya devam ediyor. Ancak CEO son zamanlarda gerçekleşen iyileştirmelerin Airbnb'nin kuruluşundaki çatlaklara müdahale olduğunu belirtti. Chesky şunları ifade etti:

Şirketimizi düzene sokmalıyız. Listelendirmelerin harika olduğundan, müthiş bir müşteri hizmeti ve bütçeye uygun bir fiyatlandırma sunduğumuzdan emin olmalıyız. Ekibime temeli bir kez düzelttikten sonra yeni ve heyecan verici şeyler yapmaya devam edebileceğimizi söyledim.

Süreklilik ve güvenir olmak Airbnb kullanıcıları için büyük bir problem olurken Chesky bu durumu "yönetimsel bir kriz" olarak ifade etti. Altyapı ve "son dakika sürprizlerinin" sorun yarattığı Airbnb CEO'su Chesky şöyle söyledi:

Sistemimiz çok daha küçük olmasını planlanırken bir anda çılgınlar gibi büyüyen bir proje oldu. Deyim yerindeyse asla tam olarak inşamız bitmemişti. Sanki evimizi ayakta tutmak için aslında 10 tane sütuna ihtiyacımız varken 4 sütunla ayakta kalmaya çalıştık.

Yükselen fiyatlar sebebiyle de sıkıntılar yaşayan şirket sadece 300 dolar sonucunda bazen tuvaletleri temizlemenizi, çöpü çıkarmanızı istenen Airbnb evleri hakkında şunları ifade etti:

Fiyatlandırma açısından pek çok kişi şirketimizle buluştu. Ne kadar uygun fiyat olursa o kadar çok rezervasyon alıyoruz. Biz rezervasyon fiyatlarının mümkün olduğunca rekabetçi ve otellerle yarışabilir durumda olmasını istiyoruz. (Şu anda) Ev sahiplerinin kayıtlarının fiyatlarının kendi mahallelerindeki diğer fiyatlarla karşılaştırmalarını sağlıyoruz. Henüz bir otel karşılaştırmamız olmasa da otel fiyatlarıyla yarışmalarını teşvik ediyoruz.

Daha fazla yapay zeka kontrolleri ve fiyat anlaşmaları sağlanacağını belirten CEO bunun uzun vadeli bir program olduğunu belirtti. Bir süredir düşüş yaşayan bu şirketin iyileştirmelerle birlikte ise nereye varacağı merak konusu. Gelecek yaz daha iyi bir hizmet sunmayı planladıklarını belirten Chesky iyileştirmelerin henüz yapım aşamasında olduğunu ifade etti.