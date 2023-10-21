Yabancı Ortaklı Kasa Katılım'a BDDK'dan İptal! BDDK, Kasa Katılım Bankası AŞ'nin iznini iptal etti

2012 yılında dijital bankacılık için izin almaya başlayan çeşitli kurumların izinleri duyurulmuştu. Bu bankalar arasında olan Kasa Katılım Bankasının kuruluş izni iptal edildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Kasa Katılım Bankası AŞ'nin yönetmelik ve kanun uyarınca kuruma geçerli faaliyet izni başvuru yapmaması nedeniyle kuruluş izninin iptal edilmesine ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı kurul kararına göre, 7 Temmuz 2022'de Kasa Katılım Bankası AŞ'ye verilen kuruluş izninin iptal edildiği bildirildi.

Resmi Gazete'de şu ifadelere yer verildi:

Kurulun 19.10.2023 tarihli toplantısında, 18.10.2023 tarih ve E-43890421-101.01.01-98277 sayılı yazı ve eklerin incelenmesi sonucunda; Kurulun 07.07.2022 tarih ve 10263 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Kasa Katılım Bankası AŞ'nin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10 uncu maddesi ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ve Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesinde yer alan süreler içerisinde Kanun ve Yönetmelik uyarınca Kuruma geçerli bir faaliyet izni başvurusu yapılmamış olması nedeniyle kuruluş izninin Kanunun 11'inci maddesinin (b) ve (c) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.

KASA KATILIM BANKASI KİMİN?

2012 yılında açıklanan Ekonomik Reform Paketi ile dijital bankacılık lisanlarının verileceği duyurulmuştu. 2 yılın sonunda bazı kurumların dijital banka kurmalarına izin verilmişti.

Kasa Katılım Bankası ise diğer başvuran bankalardan yabancı ortak isimlerle ayrılmıştı. 1,5 milyar TL sermaye ile kurulması planlanan Kasa Katılım Bankası'nın ortakları arasında Great East Capital Bilgi Teknoloji Yatırımları A.Ş., Adam Muhammad Sadıq, Maryam Khalid M. A. Al-Atteyah, Hector Fernando Sepulveda Reyes Retena ve Yağmur Şatana yer alıyordu.