AK Parti Maaşları Sefalette Eşitliyor

Ancak Ak Parti, 21 yıllık iktidarında eşit işe eşit ücret politikasını hayata geçirmedi. Hükümet, memur ve kamu işçilerini sefalette birleşti. Taşerondan kadroya geçen kamu işçilerinin ücretleri uzman memur maaşlarını geçti.



Kamudaki ücret dengesizliği, Turgut Özal dönemindeki Devlet Su İşleri Genel Müdürü’nün şoförü ve sekreterinden daha düşük maaş aldığı dönemi hatırlattı. Ulusal Kanal’a konuşan Türkiye Kamu Sen İzmir

İl Temsilcisi İrfan Toksoy, örneklerle kamu çalışanları arasındaki gelir adaletsizliğine anlattı.

Ücretlerdeki adaletsizlik emekli olunca da devam ediyor. Emekli memurlar yine düşük aylık bağlanıyor.

Türkiye Kamu Sen, kamu çalışanlarının beklentilerinin 2024’te karşılanmasını istiyor.