Başardık, Başaracağız! 25 Aralık İçin Öncüler Görev Başına

Sürece katkı sunanlardan biri de Şefika teyze. O'nun evinde Ulusal Kanal hiç kapanmıyor, gözü-kulağı olmuş durumda. Her zaman Ulusal Kanal'a destek vermeye hazır...Üstelik izlerken de çok şey öğrendiğini söylüyor.



İşçinin, çiftinin, üreticinin, esnafın sorunlarını dinleyen ve çözümler üreten Ulusal Kanal'ın yayın hayatına devam etmesi için büyük seferberlik ilan edildi. TÜRKSAT'a olan 3 milyon 800 bin liralık borcunun ilk taksiti ödendi.



Gücünü halktan alan Ulusal Kanal'ın gönülleri yapılan çağrılara sıkı sıkıya sarılarak harekete geçti. 1 milyon 800 bin liranın toplanmasını hep birlikte başardık.



İşte milli medyanın güçlenmesine katkı sunanlardan biri de Şefika teyze. Evinde sürekli Ulusal Kanal açık. Bütün yayınları can kulağıyla dinliyor üstelik çok da şey öğreniyor.



Yıllardır Ulusal Kanal gönüllüsü olan Şefika Avcı, her zaman destek vermeye hazır.



2 milyon liralık 2. ödemenin ise 25 Aralık Pazartesi günü yapılması gerekiyor. Bu zorluğu aşmak için 0212 245 81 81 - 0534 646 09 19 - 0534 364 23 24 numaralarını arayarak iletişime geçebilirsiniz.