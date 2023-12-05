Meltem Ayvalı: "Haklarını Devrimle Kazanmış Kadınların Yeri, Vatan Partisi"

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür, günümüzde kadınların verdiği siyasi mücadeleye dikkat çekti.



5 Aralık 1934 tarihinde Türk anayasasında yapılan değişiklikle Türk kadını seçme ve seçilme hakkını elde etti.



Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Türk Devrimi’nin en ileri kazanımlarından biri olan bu hakla birlikte mücadelenin hala sürdüğüne dikkat çekti.



Ayvalı, Türk kadınlarını siyasi mücadele için Vatan Partisi’nde görev almaya çağırdı.



Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür de Türk kadınının azmini ve tarihteki başarısını ele aldı.



Oygür, Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin bu özel gündeki kuruluş yıl dönümünü de kutladı.