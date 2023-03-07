Akaryakıta 4 TL indirim gelecek mi? Gözler TBMM'de
Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam haberleri gündemden düşmüyor. Peki akaryakıta indirim gelecek mi? 7 Mart 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatı 86 dolar bandında yer alırken, 7 Mart 2023 tarihinde benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,59 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.
Öte yandan akaryakıt ve otogaz fiyatlarından ÖTV ve KDV alınmamasına ilişkin kanun teklifi TBMM gündeminde. Sürücüleri heyecanlarndıran bu gelişme sonrası teklif eğer kabul edilirse akaryakıta yaklaşık 4 TL'lik indirim uygulanacak.
Geçtiğimiz yılın Mart ayında bu teklif tekrardan TBMM'ye gelmiş ve halen gündemdeki yerini korumakta. Bu kanun teklifinin başlığı "3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" şeklindedir. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teklif ile, akaryakıt ürünlerinden alınan katma değer vergisi oranının yüzde bire düşürülmesi amaçlanmaktadır."