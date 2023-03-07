Akaryakıta 4 TL indirim gelecek mi? Gözler TBMM'de

Geçtiğimiz yılın Mart ayında bu teklif tekrardan TBMM'ye gelmiş ve halen gündemdeki yerini korumakta. Bu kanun teklifinin başlığı "3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" şeklindedir. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: