Akbank'tan EYT'lilere 8500 TL'ye kadar promosyon duyurusu

Kampanya kapsamında aylık net geliri 3 bin 499 TL’ye kadar olan SGK emeklilerine 3 bin TL promosyon ve bin 200 TL ek promosyon, 3 bin 500 TL-7 bin 499 TL arasında olanlara 3 bin 500 TL promosyon ve bin 350 TL ek promosyon, 7 bin 500 TL-9 bin 999 TL arasında olanlara 4 bin 500 TL promosyon ve bin 750 TL ek promosyon, 10 bin TL ve üzerinde olanlara ise 5 bin TL promosyon ve 2 bin TL ek promosyon imkanı sağlanıyor. Promosyonlardan yararlanabilmek için yeni SGK emeklisi olan müşterilerin maaşını 3 yıl Akbank’tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor.