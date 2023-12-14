Altın Adeta Yılın Son Ayında Atağa Geçti! Kilogram Fiyatında Dudak Uçuklatan Yükseliş

FED faiz oranındaki sabitlik altın dolar fiyatını etkiledi. Yılın son ayında altının kilogram fiyatında hızlı bir yükseliş yaşandı. Dudak uçuklatan fiyat ise piyasaları etkiledi. Satış karı yüksek alış karı zararlı olan altının kilogram fiyatı belirlendi.

Altın Adeta Yılın Son Ayında Atağa Geçti!

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 882 bin lira, en yüksek 1 milyon 975 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 7 artışla 1 milyon 961 bin 126 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 835 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 459 milyon 909 bin 227 lira, işlem miktarı ise 1.301,36 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 469 milyon 532 bin 770 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: