Altın Kaç TL Oldu? Altının Yükselişi Devam Ediyor Mu? 14 Aralık 2023 Günü Güncel altın Alış ve Satış Fiyatları...
Altın fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Yatırımlarını altın üzerinden yapan insanlar altın fiyatlarını sürekli olarak takip ederler. Sürekli artan ve azalan altın fiyatlarının en fazla kaç TL olacağı merak edilmektedir. 14 Aralık 2023 günü altın kaç TL oldu?
Altın fiyatlarının kaç TL olduğu yatırımlarını altın üzerinden alarak ya da bozdurarak değerlendirenler için anlam ifade etmektedir. Altın anlık olarak yükselip düşse de düzenli bir takiple daha sağlıklı bir fikir elde etmek mümkün hale gelir. Peki 14 Aralık 2023 günü altın fiyatları kaç TL oldu?
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 14 Aralık günü alış fiyatını 1899.44
TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1899.55 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12264.40 TL, satış fiyatı da 12457.41 TL’dir.
14 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1899.44
Satış Fiyatı: 1899.55
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3076.44
Satış Fiyatı: 3125.84
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6151.79
Satış Fiyatı: 6260.73
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12264.40
Satış Fiyatı: 12457.41
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12543.89
Satış Fiyatı: 12759.18
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12546.11
Satış Fiyatı: 12763.09
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 30466.81
Satış Fiyatı: 31052.04