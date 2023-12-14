Kışçılar Sevinecek, İlk Kar Haberleri Gelmeye Başladı! Bugün Hava Nasıl Olacak? 14 Aralık 2023 Meteorolojiye Göre Hava Durumu...

Hava durumu herkesin hayatını yakından ilgilendirmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji 14 Aralık 2023 günü için hangi illeri uyardı? İşte 14 Aralık 2023 Perşembe günü hava durumu...

Kışçılar Sevinecek, İlk Kar Haberleri Gelmeye Başladı! Bugün Hava Nasıl Olacak? 14 Aralık 2023 Meteorolojiye Göre Hava Durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van'ın doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. İşte 14 Aralık 2023 günü il il hava durumu...

Kışçılar Sevinecek, İlk Kar Haberleri Gelmeye Başladı! Bugün Hava Nasıl Olacak? 14 Aralık 2023 Meteorolojiye Göre Hava Durumu... - Resim : 1

14 ARALIK 2023 GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? 

MARMARA
Parçalı ve cok bulutlu, Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Trakya'da pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, mevzii sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de güney yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Kışçılar Sevinecek, İlk Kar Haberleri Gelmeye Başladı! Bugün Hava Nasıl Olacak? 14 Aralık 2023 Meteorolojiye Göre Hava Durumu... - Resim : 2

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

Kışçılar Sevinecek, İlk Kar Haberleri Gelmeye Başladı! Bugün Hava Nasıl Olacak? 14 Aralık 2023 Meteorolojiye Göre Hava Durumu... - Resim : 3

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 14°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Van ve Ağrı'nın doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

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