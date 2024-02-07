Altın alacaklar dikkat! Uzman isim fırsat için tarih verdi... 7 şubat 2024 altın fiyatları

Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar uzmanların değerlendirmeleri ile altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Son olrak düşüş yaşayan ONS altın fiyatları ile ilgili 'Altın fiyatları düşüyor mu?' endişesi oluştu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu durumun kalıcı olmadığı ve altın yatırımı yapmak isteyenler için alım fırsatı olduğunu belirtti.

Memiş, "Dün ons altın 2028-2058 dolar bant aralığında işlemler gerçekleştirdi. 20 dolarlık bir fark var. Şu anda 2034 dolar seviyesinde. Yine 2000-2050 dolar aralığı geçerliliğini korumakta. Ama düşüşler kalıcı değil."

"Düşüşler alım fırsatı. İlk radarına alacağı seviye 2070 dolar seviyesi. O yüzden 2030, 2020, 2000 dolar seviyeleri, yani 2050 dolar seviyesi altındaki her rakamsal değer bizim için ucuz bir fiyatlama. Düşüşler kalıcı değil. Ona göre değerlendirmekte fayda var." dedi.

Altın fiyatları ile ilgili yıl içinde gerçekleşmesini beklediği tahminlerini tarihleriyle veren Memiş, "Altın gram fiyatı bu hafta 2050-2076 TL aralığında işlemler gerçekleştirdi. Şu anda 2065 TL seviyesinde. Gram altın/TL fiyatında 2050 TL destek seviyesi, 2070 TL seviyesi direnç seviyesi. Bu bant aralığındaki hareketlerini takip etmeyi sürdüreceğiz."

"Ama ons altında gördüğümüz geri çekilmeleri gram altın tarafında hissetmeyeceğiz. Çünkü dolar gram altını tutmaya devam ediyor. Altın gram için bir sonraki etapta beklentimiz 2090 TL, yılın ilk çeyreğinde mart sonunda 2150 TL, yaz aylarında 2500-2700 lira. Yılın sonunda 3000 lira seviyesi. Radarımızda bu fiyatlar var. Uzun vadeli olarak bu fiyatları beklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Peki 7 şubat 2024 altın fiyatları ne kadar? İşte yanıtı...

7 ŞUBAT 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.001,52

Gram altın satış: 2.001,86

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.354,00

Çeyrek altın satış: 3.442,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.707,00

Yarım altın satış: 6.864,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.394,00

Tam altın satış: 13.635,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.652,00

Cumhuriyet altını satış: 13.854,00

ATA ALTIN NE KADAR?