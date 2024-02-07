Bugün hava nasıl olacak? 7 şubat 2024 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük olarak hava tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. 7 şubat öarşamba günü için vatandaşlar 'bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki Bugün hava nasıl olacak? İşte 7 şubat 2024 hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? 7 şubat 2024 hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimleri ile batı kıyılarının parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Ardahan ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7 ŞUBAT 2024 HAVA DURUMU

Bugün hava nasıl olacak? 7 şubat 2024 hava durumu - Resim : 1

MARMARA
Parçalı, güneybatısının çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 20°C
    Parçalı bulutlu
  • İSTANBUL °C, 15°C
    Parçalı bulutlu
  • KIRKLARELİ °C, 17°C
    Parçalı bulutlu
  • KOCAELİ °C, 20°C
    Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 17°C
    Parçalı bulutlu
  • DENİZLİ °C, 21°C
    Parçalı bulutlu
  • İZMİR °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
  • MANİSA °C, 19°C
    Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ADANA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
  • ANTALYA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • HATAY °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • MERSİN °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

  • ANKARA °C, 15°C
    Parçalı bulutlu
  • ÇANKIRI °C, 16°C
    Parçalı bulutlu
  • ESKİŞEHİR °C, 17°C
    Parçalı bulutlu
  • KONYA °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

  • BOLU °C, 16°C
    Parçalı bulutlu
  • DÜZCE °C, 22°C
    Parçalı bulutlu
  • KASTAMONU °C, 16°C
    Parçalı bulutlu
  • ZONGULDAK °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • ARTVİN °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
  • SAMSUN °C, 21°C
    Parçalı bulutlu
  • TOKAT °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • TRABZON °C, 17°C
    Parçalı çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? 7 şubat 2024 hava durumu - Resim : 2

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan, gece saatlerinden sonra Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • ERZURUM °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • KARS °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • MALATYA °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • VAN °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • DİYARBAKIR °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
  • GAZİANTEP °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
  • SİİRT °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
  • ŞANLIURFA °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
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