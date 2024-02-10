Altın alacaklar dikkat! Uzman isim uyardı: Her düşüşü alım fırsatı görüyorum...

Altın ve Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kendi YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede yatırım tavsiyesi olmadığına dikkat çekerek kısa ve orta vadedeki öngörülerini paylaştı.

Memiş, "Altın gram fiyatı resmi kur tarafında yine 2000 TL seviyesi üzerini test etti. Serbest piyasalarda 2068-2076 lira aralığında. Yine 2070 lira direncini takip etmeye devam ediyoruz. 2070 lira seviyesi görüldükten sonra tekrar 2090 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş karşımızda olacak. Gram altın için ilk direnç seviyemiz 2150 lira, yaz aylarında 2500-2700 lira, yıl sonunda ise 3000 lira beklentim var. Yani altın tarafındaki her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Peki altın ne kadar oldu? İşte 10 şubat altın fiyatları...

10 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.997,09

Gram altın satış: 1.997,32

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.369,00

Çeyrek altın satış: 3.450,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.739,00

Yarım altın satış: 6.942,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.395,00

Tam altın satış: 13.615,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.671,00

Cumhuriyet altını satış: 13.878,00

ATA ALTIN NE KADAR?