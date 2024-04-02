Altın yeni rekor kırdı! Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 2 Nisan 2024 altın fiyatları...

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentilerin giderek artmasıyla altın fiyatları pazartesi günü yeni bir rekor kırdı. Kıymetli metal pazartesi günü 2.265,73 dolarlık yeni bir zirveye ulaştı. Cuma günü, yakından takip edilen ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi mart ayında şubat ayına göre küçük bir artış gösterdi, ancak çekirdek veriler biraz geriledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, raporun "beklentilerle hemen hemen aynı doğrultuda" olduğunu ve karar alıcıların yüzde ikilik uzun vadeli enflasyon hedefine ulaşma yolunda ilerlediklerini söyledi. Powell son enflasyon verilerinin Fed'in arzu ettiğinden daha yüksek olmasına rağmen şubat rakamlarının "kesinlikle görmek istediklerine daha uygun" olduğunu söyledi.

Verilerin, uzmanların faizlerde haziran ayında indirime gidileceği yönündeki beklentileri üzerinde çok az etkisi olduğu görüldü, ancak Powell faizlerin 2008 küresel mali krizinden sonra görülen seviyelere düşme ihtimalinin düşük olduğu konusunda uyardı.

Fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıya ek olarak, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının daha da yayılacağı endişesi ve artan jeopolitik gerilimler nedeniyle altına olan talep de fiyatlar üzerinde artışa neden oluyor. Pazar günü Lübnan'a düzenlenen hava saldırısı ve İsrail'in Hizbullah füze birimi komutanının "ortadan kaldırıldığını" söylemesi gerilimi daha da artırdı.

İsrail ve İran destekli grup aylardır neredeyse her gün sınır ötesi ateş açıyor. Yatırımcılar aynı zamanda uzun süredir devam eden Ukrayna savaşındaki gelişmeleri de yakından takip ediyor. Merkez bankalarının borçlanma maliyetlerini düşürmesi herhangi bir faiz getirisi sağlamayan altın için olumlu bir gelişme olarak görülüyor çünkü güvenli liman statüsü onu yatırımcılar için daha çekici kılıyor.

2 NİSAN 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.338,90

Gram altın satış: 2.339,27

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.981,00

Çeyrek altın satış: 4.295,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.913,00

Yarım altın satış: 8.356,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.971,00

Tam altın satış: 16.663,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.266,00

Cumhuriyet altını satış: 16.276,00

ATA ALTIN NE KADAR?