Bugün hava nasıl olacak? Yurt genelinde yaz havası... 2 Nisan hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? Yurt genelinde yaz havası... 2 Nisan hava durumu...
Editör: Orhun Çoban
Son Güncelleme:

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 28°C
    Parçalı bulutlu
  • İSTANBUL °C, 25°C
    Parçalı bulutlu
  • KIRKLARELİ °C, 25°C
    Parçalı bulutlu
  • KOCAELİ °C, 32°C
    Parçalı bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Yurt genelinde yaz havası... 2 Nisan hava durumu... - Resim : 1

EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 26°C
    Parçalı bulutlu
  • DENİZLİ °C, 31°C
    Parçalı bulutlu
  • İZMİR °C, 29°C
    Parçalı bulutlu
  • MANİSA °C, 31°C
    Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA °C, 25°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
  • HATAY °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık
  • MERSİN °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
  • ESKİŞEHİR °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
  • KAYSERİ °C, 25°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
  • KONYA °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
  • DÜZCE °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
  • SİNOP °C, 20°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
  • ZONGULDAK °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

  • AMASYA °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SAMSUN °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • TOKAT °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • TRABZON °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

  • ERZURUM °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KARS °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Yurt genelinde yaz havası... 2 Nisan hava durumu... - Resim : 2

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 24°C
    Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 23°C
    Az bulutlu ve açık
  • ŞANLIURFA °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık
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