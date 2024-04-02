Bugün hava nasıl olacak? Yurt genelinde yaz havası... 2 Nisan hava durumu...

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu MANİSA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu KAYSERİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu KONYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu SİNOP °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.